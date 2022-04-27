Однако военный потенциал на этих территориях очень низок. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Иллюзия угрозы

По его словам, техника и вооружение там хранятся еще со времен Советского Союза. Поэтому на сегодня техническое состояние и пригодность боеприпасов очень сомнительны.

Но я думаю, что ФСБ будет пытаться расшатывать ситуацию так, чтобы создать иллюзию военной угрозы со стороны Приднестровья.

– отметил Жданов.

Он подчеркнул, что это делают для того, чтобы мы не могли передислоцировать свои силы от Одессы на любое другое направление.

"Или, возможно, чтобы заставить нас с любого направления снять наши войска, чтобы перекинуть их в район Приднестровья, чтобы усилить там оборону", – добавил эксперт.

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