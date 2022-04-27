Об этом в эфире 24 канала рассказал доктор исторических наук Андрей Харук. И отметил, что даже те, кто отвечает за хранение, тоже не смогут точно определить, что именно там хранится.

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Однако, как он рассказал, на этих складах есть остатки огромных арсеналов бывшей 14 советской армии. Они были сосредоточены на территории непризнанного Приднестровья еще в конце 1980 – 1990-х.

Постепенно в 2000-х годах это вооружение утилизировали. Осталось примерно 20 тысяч тонн разной номенклатуры – начиная от авиабомб и заканчивая малокалиберными снарядами, минами.

В каком состоянии боеприпасы

По определенным оценкам экспертов считается, что примерно 55 – 60% просрочены. То есть опасны не только для использования, но и для перевозки. Если их утилизировать, то можно только на месте.

Понятно, что российские оккупационные войска, находящиеся на так называемой ПМР, особой пользы из этого арсенала не будут иметь. Это оружие замедленного действия или определенный триггер, который может послужить для провокаций,

– объяснил историк.

Поэтому насколько можно эти боеприпасы вообще использовать, никто точно не знает.

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