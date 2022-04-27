Про це в ефірі 24 каналу розповів доктор історичних наук Андрій Харук. І зазначив, що навіть ті, хто відповідає за зберігання теж не зможуть точно визначити, що саме там зберігається.

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Однак, як він розповів, на цих складах є залишки величезних арсеналів колишньої 14-ї радянської армії. Вони були зосередженні на території невизнаного Придністров'я ще наприкінці 1980 – 1990-х роках.

Поступово, у 2000-х роках це озброєння утилізували. Залишилось приблизно 20 тисяч тонн найрізноманітнішої номенклатури – починаючи від авіабомб і закінчуючи малокаліберними снарядами, мінами.

У якому стані боєприпаси

За певними оцінками експертів, вважається, що приблизно 55 – 60% протерміновані. Тобто, небезпечні не лише для використання, а й для перевезення. Якщо їх утилізувати, то можна лише на місці.

Зрозуміло, що російські окупаційні війська, які перебувають на так званій ПМР особливої користі з цього арсеналу не матимуть. Це зброя сповільненої дії чи певний тригер, який може послужити для провокацій,

– пояснив історик.

Тож наскільки ці боєприпаси можна узагалі використовувати, ніхто точно не знає.

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