Загалом ніч у місті та області минула спокійно. Про це повідомив речник Одеської ОВА 27 квітня.

Зверніть увагу На Донеччині росіяни взяли під контроль Зарічне і штурмували Ямпіль

Наші підрозділи повністю контролюють ситуацію на кордоні з так званим Придністров'ям,

– розповів Братчук.

Російські окупанти намагаються створити додаткову напругу для ЗСУ на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Українські захисники продовжують ефективно виконувати свою роботу.

Також ворог намагається активізувати повітряну розвідку та роботу ДРГ.

Вас може зацікавити – спільний брифінг Зеленського та Рафаеля Маріано Гроссі: відео