В общем, ночь в городе и области прошла спокойно. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА 27 апреля.
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Наши подразделения полностью контролируют ситуацию на границе с так называемым Приднестровьем,
– рассказал Братчук.
Российские оккупанты пытаются создать дополнительное напряжение для ВСУ на границе с непризнанным Приднестровьем. Украинские защитники продолжают эффективно выполнять свою работу.
Также враг пытается активизировать воздушную разведку и работу ДРГ.
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