ФСБ пытала голодом больного диабетом крымского татарина, – адвокат
В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ пытали голодом журналиста Айдера Кадырова. При этом, зная, что он болен диабетом. Адвоката к мужчине не пускали.
Источник:"Крымская солидарность"
Работники ФСБ требовали от Кадырова явки с повинной. Об этом рассказал адвокат крымского татарина Алексей Ладин во время допроса в "суде".
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Что говорит адвокат
Ладин представлял интересы Кадырова, когда проводили обыски в его доме и задерживали. По словам адвоката, ФСБ Крыма несколько часов не пускала его к активисту.
Увидеться с подзащитным адвокату удалось только после того, как тот под давлением ФСБ подписал явку с повинной. Позже явку обжаловали. Ладин также отметил, что следственные действия в отношении его подзащитного проводили к установлению статуса Кадырова.
Кадыров болеет диабетом
- Ладин дал так называемому "суду" документы о наличии у его подзащитного диагноза диабет 1 типа. Больной должен в течение дня принимать 4 инъекции инсулина и придерживаться строгой диеты, чтобы избежать осложнений.
- Адвокат настаивал, чтобы к материалам дела приобщили скриншоты его переписки со следователем ФСБ Валерием Шерстюковым. В них говорилось о диагнозе подзащитного и о том, что голодание приравнивается к пыткам.
Однако в "суде" отклонили ходатайство. Удовлетворили ходатайство о направлении запроса в ФСБ для установления местонахождения Умиджона Дададжонова. Следующее заседание состоится 9 апреля.
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