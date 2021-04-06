В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ пытали голодом журналиста Айдера Кадырова. При этом, зная, что он болен диабетом. Адвоката к мужчине не пускали.

Работники ФСБ требовали от Кадырова явки с повинной. Об этом рассказал адвокат крымского татарина Алексей Ладин во время допроса в "суде".

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Что говорит адвокат

Ладин представлял интересы Кадырова, когда проводили обыски в его доме и задерживали. По словам адвоката, ФСБ Крыма несколько часов не пускала его к активисту.

Увидеться с подзащитным адвокату удалось только после того, как тот под давлением ФСБ подписал явку с повинной. Позже явку обжаловали. Ладин также отметил, что следственные действия в отношении его подзащитного проводили к установлению статуса Кадырова.

Кадыров болеет диабетом

Ладин дал так называемому "суду" документы о наличии у его подзащитного диагноза диабет 1 типа. Больной должен в течение дня принимать 4 инъекции инсулина и придерживаться строгой диеты, чтобы избежать осложнений.

Адвокат настаивал, чтобы к материалам дела приобщили скриншоты его переписки со следователем ФСБ Валерием Шерстюковым. В них говорилось о диагнозе подзащитного и о том, что голодание приравнивается к пыткам.

Однако в "суде" отклонили ходатайство. Удовлетворили ходатайство о направлении запроса в ФСБ для установления местонахождения Умиджона Дададжонова. Следующее заседание состоится 9 апреля.

Обратите внимание! Айдера Кадырова и 3 других крымских татар задержали 31 августа 2020 года. Все потому, что Шерстюков возбудил против них уголовные дела, обвиняя их в переписке с Умиджоном Дададжоновым (участником ИГИЛ), который находился на Ближнем Востоке.