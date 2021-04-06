В окупованому Криму співробітники ФСБ катували голодом журналіста Айдера Кадирова. При цьому, знаючи, що він хворий на діабет. Адвоката до чоловіка не пускали.

Працівники ФСБ вимагали від Кадирова явки з повинною. Про це розповів адвокат кримського татарина Олексій Ладін під час допиту у "суді".

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Що каже адвокат

Ладін представляв інтереси Кадирова, коли проводили обшуки в його будинку і затримували. За словами адвоката, ФСБ Криму кілька годин не пускала його до активіста.

Побачитися з підзахисним адвокату вдалось тільки після того, як той під тиском ФСБ підписав явку з повинною. Пізніше явку оскаржили. Ладін також наголосив, що слідчі дії щодо його підзахисного проводили до встановлення статусу Кадирова.

Кадиров хворіє на діабет

Ладін дав так званому "суду" документи про наявність у його підзахисного діагнозу діабет 1 типу. Хворий повинен протягом дня приймати 4 ін'єкції інсуліну та дотримуватись суворої дієти, аби уникнути ускладнень.

Адвокат наполягав, щоб до матеріалів справи долучили скриншоти його листування зі слідчим ФСБ Валерієм Шерстюковим. У них мовилось про діагноз підзахисного і про те, що голодування прирівнюється до тортур.

Проте у "суді" відхилили клопотання. Задовольнили клопотання про направлення запиту до ФСБ для встановлення місцеперебування Уміджона Дададжонова. Наступне засідання відбудеться 9 квітня.

Зверніть увагу! Айдера Кадирова та 3 інших кримських татар затримали 31 серпня 2020 року. Все тому, що Шерстюков порушив проти них кримінальні справи, звинувачуючи їх у листуванні з Уміджоном Дададжоновим (учасника ІДІЛ), який перебував на Близькому Сході.