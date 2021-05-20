Безусловно, что связи с "Умкой" и "Лашем Сван" и другими криминальными авторитетами ведут в Россию. Об этом в эфире сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

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По его словам, нужно не забывать, что так называемый "институт воров в законе" создали еще в советское время. Сначала его организовали для того, чтобы контролировать лица, находящиеся за решеткой, а в дальнейшем он просто разрастался.

Там целые подразделения ФСБ (Федеральная служба безопасности – 24 канал) России руководят или имеют очень близкие связи с так называемым "институтом воров в законе",

– отметил Мартыненко.

Он отметил, что нет такого варианта конструкции преступного сообщества, кроме тех, которые имеют корни или связи с российским криминалитетом.

"Умка" и "Лаш Сван" очень известны среди криминалитета

"Умка" и "Лаш Сван", как отметил советник министра, это очень известные люди в уголовном мире: не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Они контролировали ряд регионов: создавали огромные преступные сообщества с различными направлениями деятельности и координировали их работу в нескольких областях.

"Говорить об ограничении в каком-то одном направлении (их работы – 24 канал) нельзя. Ведь криминальный мир очень широк: со всеми сферами, где есть криминал и отсутствует государственная регуляция", – добавил Мартыненко.

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