Безусловно, что связи с "Умкой" и "Лашем Сван" и другими криминальными авторитетами ведут в Россию. Об этом в эфире сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.
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По его словам, нужно не забывать, что так называемый "институт воров в законе" создали еще в советское время. Сначала его организовали для того, чтобы контролировать лица, находящиеся за решеткой, а в дальнейшем он просто разрастался.
Там целые подразделения ФСБ (Федеральная служба безопасности – 24 канал) России руководят или имеют очень близкие связи с так называемым "институтом воров в законе",
– отметил Мартыненко.
Он отметил, что нет такого варианта конструкции преступного сообщества, кроме тех, которые имеют корни или связи с российским криминалитетом.
"Умка" и "Лаш Сван" очень известны среди криминалитета
"Умка" и "Лаш Сван", как отметил советник министра, это очень известные люди в уголовном мире: не только в Украине, но и далеко за ее пределами.
Они контролировали ряд регионов: создавали огромные преступные сообщества с различными направлениями деятельности и координировали их работу в нескольких областях.
"Говорить об ограничении в каком-то одном направлении (их работы – 24 канал) нельзя. Ведь криминальный мир очень широк: со всеми сферами, где есть криминал и отсутствует государственная регуляция", – добавил Мартыненко.
Мартыненко рассказал о "ворах в законе": смотрите видео
Коротко о задержании влиятельных "воров в законе"
- Полиция задержала самых влиятельных "воров в законе" Украины 20 мая. Об этом в фейсбуке написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
- Известно, что "Умка", которого короновали в 2014 году, и "Лаша Сван" в 1995 году, получили свои "звания" от топ-представителей российского криминального мира.
- По словам Геращенко, правоохранители установили все их связи и сферы деятельности.
- Оба "вора в законе" образовывали и контролировали через своих представителей криминалитет, подстрекали к совершению новых преступлений и вызывали появление дополнительных угроз для безопасности украинцев.
- "Умка" и "Лаша Сван" контролировали криминалитет сразу в нескольких областях: Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.