Безумовно, що зв'язки з "Умкою" та "Лашем Сван" й іншими кримінальними авторитетами ведуть до Росії. Про це в ефірі повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.
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За його словами, потрібно не забувати, що так званий "інституту злодіїв у законі" створили ще за радянських часів. Спочатку його організували для того, щоб контролювати осіб, які перебувають за ґратами, а надалі він просто розростався.
Там цілі підрозділи ФСБ (Федеральна служба безпеки – 24 канал) Росії керують чи мають дуже близькі зв'язки з так званим "інститутом злодіїв в законі",
– зазначив Мартиненко.
Він зауважив, що немає такого варіанту конструкції злочинної спільноти, крім тих, які мають корені чи зв'язки з російським криміналітетом.
"Умка" і "Лаш Сван" дуже відомі серед криміналітету
"Умка" і "Лаш Сван", як відзначив радник міністра, це дуже відомі люди у кримінальному світі: не лише в Україні, а й далеко за її межами.
Вони контролювали низку регіонів: створювали величезні злочинні спільноти з різними напрямками діяльності та координували їхню роботу в декількох областях.
"Говорити про обмеження в якомусь одному напрямку (їхньої роботи – 24 канал) не можна. Адже кримінальний світ максимально широкий: з усіма сферами, де є кримінал і відсутня державна регуляція", – додав Мартиненко.
Мартиненко розповів про "злодіїв в законі": дивіться відео
Коротко про затримання впливових "злодіїв в законі"
- Поліція затримала найвпливовіших "злодіїв в законі" України 20 травня. Про це у фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
- Відомо, що "Умка", якого коронували у 2014 році, та "Лаша Сван" у 1995 році, здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу.
- За словами Геращенка, правоохоронці встановили усі їхні зв'язки та сфери діяльності.
- Обидва "злодії в законі" утворювали та контролювали через своїх представників криміналітет, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появі додаткових загроз для безпеки українців.
- "Умка" та "Лаша Сван" контролювали криміналітет одразу в кількох областях: Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.