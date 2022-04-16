Российские спецслужбы разбираются с командирами, не оправдавшими ожиданий в войне с Украиной. Их берут под арест и увозят в неизвестном направлении.

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Задержание Басурина за разглашение планов

Как сообщают украинские разведчики, ФСБ задержала и увезла в неизвестном направлении Эдуарда Басурина. "Заместитель командующего" корпуса Минобороны так называемого "ДНР" отметился призывом к использованию химического оружия для атаки Мариуполя.

Его заявление заставило подготовиться к такому сценарию весь мир и очень внимательно наблюдать за развитием событий в городе. Расправу над Басуриным наша разведка связывает с разглашением планов оккупантов.