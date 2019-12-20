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      ФСБ не пустила украинца на похороны отца в Крым

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      ФСБ задержало украинца / Фото из открытых источников

      Федеральная служба безопасности Российской Федерации не пропустила на территорию аннексированного Крыма украинца на похороны отца.

      Отмечается, что на границе украинцу вручили документ, запрещающий въезд в Россию и на территорию аннексированного Крыма до 2054 года, сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на документ.

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      "Сотрудники пограничной службы ФСБ 19 декабря 2019 года на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили украинцу, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе в оккупированный Россией Крым", – сообщили правозащитники в фейсбук, добавив к посту фото соответствующего документа.

      Правозащитники отмечают, что это нарушает ст. 2 протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод – "Свобода передвижения", а также ст. 8 самой Конвенции – "Право на уважение частной и семейной жизни".

       

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      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины ФСБ
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