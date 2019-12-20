09:18
20 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відбудовує Сирію заради Лаврова. Залякування від Росії
      Вєсті Кремля
      21:08, 19 грудня
      Вєсті.UA: Справжня сенсація від Тимошенко. Ілля Кива знайшов себе
      Вєсті.UA
      20:38, 19 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      ФСБ не пустила українця на похорон до батька в Крим

      1016 Читать новость на русском
      ФСБ затримало українця / Фото з відкритих джерел

      Федеральна служба безпеки Російської Федерації не пропустила на територію анексованого Криму українця на похорон батька.

      Зазначається, що на кордоні українцю вручили документ, який забороняє в'їзд в Росію та на територію анексованого Криму до 2054 року, повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на документ.

      Читайте також: Стрілянина у центрі Москви біля ФСБ: що відомо

      "Співробітники прикордонної служби ФСБ 19 грудня 2019 року на одному з пунктів пропуску при в’їзді в Крим вручили українцеві, який їхав до Криму на похорон батька, документ, в якому сказано, що йому до 1 лютого 2054 року заборонено в’їжджати на територію РФ, в тому числі в окупований Росією Крим", – повідомили правозахисники в фейсбук, додавши до посту фото відповідного документа.

      Правозахисники наголошують, що це порушує ст. 2 протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод – "Свобода пересування", а також ст. 8 самої Конвенції – "Право на повагу до приватного і сімейного життя".

       

      Легалізація видобутку бурштину: Рада прийняла важливий закон
      сьогодні
      4412
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму ФСБ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Я не хочу бачити радянський союз у своїй тарілці, – Клопотенко
      Євген Клопотенко 267
      сьогодні , 01:34 Що збрехав Путін про Україну в щорічному зверненні
      Антон Голобородько 2071
      19 грудня , 23:00 Головний лікар плачевного тубдиспансеру у Тернополі живе у маєтках і отримує 700 тисяч на рік
      Олександра Устінова 1678
      19 грудня , 22:00 Комедія про війну "Наші котики", або Гумор як спосіб реабілітації
      Блог Соцмережі 359
      19 грудня , 20:47 Який вигляд мала головна ялинка України в різні роки незалежності
      Юлія Михайлова 10338
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук