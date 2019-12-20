ФСБ не пустила українця на похорон до батька в Крим

Федеральна служба безпеки Російської Федерації не пропустила на територію анексованого Криму українця на похорон батька.

Зазначається, що на кордоні українцю вручили документ, який забороняє в'їзд в Росію та на територію анексованого Криму до 2054 року, повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на документ.

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"Співробітники прикордонної служби ФСБ 19 грудня 2019 року на одному з пунктів пропуску при в’їзді в Крим вручили українцеві, який їхав до Криму на похорон батька, документ, в якому сказано, що йому до 1 лютого 2054 року заборонено в’їжджати на територію РФ, в тому числі в окупований Росією Крим", – повідомили правозахисники в фейсбук, додавши до посту фото відповідного документа.

Правозахисники наголошують, що це порушує ст. 2 протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод – "Свобода пересування", а також ст. 8 самої Конвенції – "Право на повагу до приватного і сімейного життя".