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      ФСБ попыталась завербовать украинца в Мариуполе: видео

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      ФСБ продолжает вербовать украинцев / Скриншот

      Служба безопасности Украины разоблачила очередную попытку вербовки жителя Мариуполя сотрудниками ФСБ России. У жителя Мариуполя также требовали деньги за беспрепятственный въезд на территорию РФ к родственникам.

      Мужчину задержали сотрудники российской спецслужбы во время пересечения госграницы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

      Актуально: Контрразведка: боевики вербуют осужденных, которых передают Украине

      Украинца принуждали к сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудниках украинских правоохранительных органов. При этом, сотрудник ФСБ требовал от украинца деньги.

      В случае отказа ему угрожали закрыть въезд на территорию России и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

      Смотрите видео рассказы жителя Мариуполя, которого пыталась завербовать ФСБ:

       

      Отметим, что контрразведчики СБУ установили, что ФСБ России в оккупированном Крыму принуждает граждан Украины к "конфиденциальному сотрудничеству".

      Ранее, СБУ заявила, что российские спецслужбы пытаются вербовать украинских военнослужащих в социальных сетях под видом женщин, которые якобы хотят познакомиться.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя СБУ
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