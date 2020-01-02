ФСБ попыталась завербовать украинца в Мариуполе: видео

Служба безопасности Украины разоблачила очередную попытку вербовки жителя Мариуполя сотрудниками ФСБ России. У жителя Мариуполя также требовали деньги за беспрепятственный въезд на территорию РФ к родственникам.

Мужчину задержали сотрудники российской спецслужбы во время пересечения госграницы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Украинца принуждали к сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудниках украинских правоохранительных органов. При этом, сотрудник ФСБ требовал от украинца деньги.

В случае отказа ему угрожали закрыть въезд на территорию России и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

Смотрите видео рассказы жителя Мариуполя, которого пыталась завербовать ФСБ:

Отметим, что контрразведчики СБУ установили, что ФСБ России в оккупированном Крыму принуждает граждан Украины к "конфиденциальному сотрудничеству".

Ранее, СБУ заявила, что российские спецслужбы пытаются вербовать украинских военнослужащих в социальных сетях под видом женщин, которые якобы хотят познакомиться.