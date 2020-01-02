ФСБ спробувала завербувати українця у Маріуполі: відео

Служба безпеки України викрила чергову спробу вербування жителя Маріуполя співробітниками ФСБ Росії. У жителя Маріуполя також вимагали гроші за безперешкодний в'їзд на територію РФ до родичів.

Чоловіка затримали співробітники російської спецслужби під час перетину держкордону. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Українця змушували до спіправці для збору інформації про військовослужбовців ЗСУ та співробітників українських правоохоронних органів. При цьому, співробітник ФСБ вимагав від українця гроші.

У разі відмови йому погрожували закрити в'їзд на територію Росії і унеможливити його зустрічі з близькими родичами, які там проживають.

Дивіться відео розповіді мешканця Маріуполя, якого намагалась завербувати ФСБ:

Відзначимо, що контррозвідники Служби безпеки встановили, що ФСБ Росії в окупованому Криму примушує громадян України до "конфіденційного співробітництва".

Раніше, СБУ заявила, що російські спецслужби намагаються вербувати українських військовослужбовців у соціальних мережах під виглядом жінок, які нібито хочуть познайомитись.