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      ФСБ спробувала завербувати українця у Маріуполі: відео

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      ФСБ продовжує вербувати українців / скріншот

      Служба безпеки України викрила чергову спробу вербування жителя Маріуполя співробітниками ФСБ Росії. У жителя Маріуполя також вимагали гроші за безперешкодний в'їзд на територію РФ до родичів.

      Чоловіка затримали співробітники російської спецслужби під час перетину держкордону. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

      Актуально: Контррозвідка: бойовики вербують засуджених, яких передають Україні

      Українця змушували до спіправці для збору інформації про військовослужбовців ЗСУ та співробітників українських правоохоронних органів. При цьому, співробітник ФСБ вимагав від українця гроші.

      У разі відмови йому погрожували закрити в'їзд на територію Росії і унеможливити його зустрічі з близькими родичами, які там проживають.

      Дивіться відео розповіді мешканця Маріуполя, якого намагалась завербувати ФСБ:

       

      Відзначимо, що контррозвідники Служби безпеки встановили, що ФСБ Росії в окупованому Криму примушує громадян України до "конфіденційного співробітництва".

      Раніше, СБУ заявила, що російські спецслужби намагаються вербувати українських військовослужбовців у соціальних мережах під виглядом жінок, які нібито хочуть познайомитись.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України СБУ Новини Маріуполя
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