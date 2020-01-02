ФСБ спробувала завербувати українця у Маріуполі: відео
Служба безпеки України викрила чергову спробу вербування жителя Маріуполя співробітниками ФСБ Росії. У жителя Маріуполя також вимагали гроші за безперешкодний в'їзд на територію РФ до родичів.
Чоловіка затримали співробітники російської спецслужби під час перетину держкордону. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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Українця змушували до спіправці для збору інформації про військовослужбовців ЗСУ та співробітників українських правоохоронних органів. При цьому, співробітник ФСБ вимагав від українця гроші.
У разі відмови йому погрожували закрити в'їзд на територію Росії і унеможливити його зустрічі з близькими родичами, які там проживають.
Дивіться відео розповіді мешканця Маріуполя, якого намагалась завербувати ФСБ:
Відзначимо, що контррозвідники Служби безпеки встановили, що ФСБ Росії в окупованому Криму примушує громадян України до "конфіденційного співробітництва".
Раніше, СБУ заявила, що російські спецслужби намагаються вербувати українських військовослужбовців у соціальних мережах під виглядом жінок, які нібито хочуть познайомитись.