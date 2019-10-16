Контррозвідника: бойовики вербують засуджених, яких передають Україні

Українців, які відбувають покарання на тимчасово окупованих територіях, вербують бойовики. Окупанти хочуть, аби після переведення ті виконували завдання на шкоду Україні.

Контррозвідники Служби безпеки фіксують масові факти вербування, повідомляє пресслужба СБУ.

Варто знати: Окупанти проводять перепис населення на Донбасі

Так, псевдоспецслужби, які створили та контролюють окупанти, через адміністрації колоній навмисно перешкоджають переведенню засуджених. Таким чином хочуть змусити дати письмову згоду на "співпрацю" – шкодити державній безпеці України і в колонії, і після звільнення.

При цьому, за особистими свідченнями багатьох з них, терористи вдаються до фізичного та психологічного тиску, у тому числі через кримінальних авторитетів та інших засуджених, схильних до насильницьких дій, а також створюють нестерпні умови утримання,

– пояснюють в СБУ.

Серед етапованих у 2019 році в’язнів на контрольовану Україною територію, контррозвідка СБУ в різних регіонах країни виявила 11 завербованих осіб та 20 засуджених, яких хотіли завербувати.

Факти вербування

За свідченнями одного із засуджених, що відбував покарання в одному із окупованих районів Луганщини, під психологічним і фізичним тиском його змусили погодитись.

Чоловік мав співпрацювати із силовими структурами окупантів, навіть отримав для цього псевдонім, завдання та канали конспіративного зв’язку.



Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу