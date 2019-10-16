16:09
16 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Поклонська в заручниках в Ердогана. Подарунок від Путіна
      Вєсті Кремля
      23:58, 15 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, 15 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Контррозвідника: бойовики вербують засуджених, яких передають Україні

      837 Читать новость на русском
      Бойовики вербують засуджених, яких передають на контрольовані території
      Бойовики вербують засуджених, яких передають на контрольовані території / daily.com.ua

      Українців, які відбувають покарання на тимчасово окупованих територіях, вербують бойовики. Окупанти хочуть, аби після переведення ті виконували завдання на шкоду Україні.

      Контррозвідники Служби безпеки фіксують масові факти вербування, повідомляє пресслужба СБУ.

      Варто знати: Окупанти проводять перепис населення на Донбасі

      Так, псевдоспецслужби, які створили та контролюють окупанти, через адміністрації колоній навмисно перешкоджають переведенню засуджених. Таким чином хочуть змусити дати письмову згоду на "співпрацю" – шкодити державній безпеці України і в колонії, і після звільнення.

      При цьому, за особистими свідченнями багатьох з них, терористи вдаються до фізичного та психологічного тиску, у тому числі через кримінальних авторитетів та інших засуджених, схильних до насильницьких дій, а також створюють нестерпні умови утримання,
      – пояснюють в СБУ.

      Серед етапованих у 2019 році в’язнів на контрольовану Україною територію, контррозвідка СБУ в різних регіонах країни виявила 11 завербованих осіб та 20 засуджених, яких хотіли завербувати.

      Факти вербування

      За свідченнями одного із засуджених, що відбував покарання в одному із окупованих районів Луганщини, під психологічним і фізичним тиском його змусили погодитись.

      Чоловік мав співпрацювати із силовими структурами окупантів, навіть отримав для цього псевдонім, завдання та канали конспіративного зв’язку.

      Окупація, Донбас, війна, окуповані території
      Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу 

      blog_ava
      Про які хвороби символізують прищі на обличчі: корисна інфографіка
      сьогодні
      11044
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики СБУ В'язниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      За що депутатів позбавлятимуть зарплати, – пояснення аналітика
      сьогодні , 16:07 За що депутатів позбавлятимуть зарплати, – пояснення аналітика
      Ірина Поліщук 1
      Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      сьогодні , 16:01 Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      Наталя Ромашова
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 15:15 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 2575
      Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки
      сьогодні , 14:23 Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки
      Інна Жолобович 3567
      З ГПУ – на нари: поки Луценко "вчить англійську" в Лондоні, вдома за нього взялись детективи
      сьогодні , 11:50 З ГПУ – на нари: поки Луценко "вчить англійську" в Лондоні, вдома за нього взялись детективи
      Інна Жолобович 2453
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук