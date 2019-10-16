Контрразведка: боевики вербуют осужденных, которых передают Украине
Украинцев, отбывающих наказание на временно оккупированных территориях, вербуют боевики. Оккупанты хотят, чтобы после перевода те выполняли задачи в ущерб Украине.
Контрразведчики Службы безопасности фиксируют массовые факты вербовки, сообщает пресс-служба СБУ.
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Так, псевдоспецслужбы, которые создали и контролируют оккупанты, через администрации колоний намеренно препятствуют переводу осужденных. Таким образом хотят заставить дать письменное согласие на "сотрудничество" – вредить государственной безопасности Украины и в колонии, и после освобождения.
При этом, по личным свидетельствам многих из них, террористы прибегают к физическому и психологическому давлению, в том числе через криминальных авторитетов и других осужденных, склонных к насильственным действиям, а также создают невыносимые условия содержания,
– объясняют в СБУ.
Среди этапированных в 2019 году заключенных на контролируемую Украиной территорию, контрразведка СБУ в различных регионах страны выявила 11 завербованных лиц и 20 осужденных, которых хотели завербовать.
Факты вербовки
По показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в одном из оккупированных районов Луганщины, под психологическим и физическим давлением его заставили согласиться.
Мужчина должен был сотрудничать с силовыми структурами оккупантов, даже получил для этого псевдоним, задачи и каналы конспиративной связи.
Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала