Испанские мореплаватели отказались помогать российскому танкеру, попросившему дозаправиться. По словам Железняка, корабли России попадают теперь не только под международные ограничения, но и под самосанкции от иностранных судов.

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На видео слышно, как экипаж судна дозаправки отказывается давать топливо танкеру.

Вы убиваете женщин и детей в Украине. Пошел ты Путин, пошла ты, Россия,

– говорит член экипажа.

Так испанцы лаконично и в добрых традициях пограничников с острова Змеиный показали все пренебрежение к русскому кораблю.

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