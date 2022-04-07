Іспанські мореплавці відмовилися допомагати російському танкеру, який попросив дозаправитися. За словами Железняка, кораблі Росії підпадають тепер не тільки під міжнародні обмеження, але і під самосанкції від іноземних суден.

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На відео чутно, як екіпаж судна дозаправки відмовляється давати паливо танкеру.

Ви вбиваєте в Україні жінок та дітей. Пішов ти Путін, пішла ти, Росія,

– говорить член екіпажу.

Так іспанці лаконічно і в добрих традиціях прикордонників з острова Зміїний показали всю зневагу до російського корабля.

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