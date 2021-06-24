Пост был опубликован в его телеграм-канале в этот четверг, 24 июня. По его словам, его адвокаты делали запросы в российские инстанции и смогли собрать необходимые документы.

Вчера мои адвокаты получили выписки миграционной и налоговой служб РФ, подтверждающие, что, соблюдая все процедуры, я вышел из гражданства РФ. В Российской Федерации бизнес не веду, налоги не плачу. На скриншотах ниже – информация о недействительных, то есть аннулированных паспортах. Такой паспорт может быть сдан и утилизирован или не сдан (часто с логистических причин) и указан в розыск – оба варианта, как показано на скриншоте, означают, что документ недействителен,

– написал меценат.

Он сообщил, чтобы выйти из гражданства РФ, нужно пройти сложную процедуру. Свой паспорт гражданина РФ Фукс отдал в консульский отдел посольства РФ в Украине еще в 2017 году.

"Теперь цитирую выписку из Федеральной налоговой службы РФ: "в Реестре налогоплательщиков РФ нет сведений о присвоении ИНН, что означает, что Фукс П.Я. не является налогоплательщиком в РФ. В реестре индивидуальных предпринимателей РФ есть запись, что Фукс П.Я. является гражданином Украины, а также запись о том, что прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на территории РФ. Гражданин Украины Павел Яковлевич Фукс не указан в Реестре налогоплательщиков РФ", – написал Фукс.

К слову, стоит напомнить, что в Харькове горадминистрация обязалась восстановить инфраструктуру футбольного клуба "Металлист". Известно, что сейчас объекты находятся в состоянии, которое подлежит реконструкции и ремонта. Фукс, в свою очередь, заявил, что готов внести свой вклад в развитие ФК.