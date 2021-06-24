Пост був опублікований в його телеграм-каналі в цей четвер, 24 червня. За його словами, його адвокати робили запити в російські інстанції та змогли зібрати потрібні документи.

Вчора мої адвокати отримали виписки міграційної та податкової служб РФ, які підтверджують, що, дотримуючись усіх процедур, я вийшов з громадянства РФ. У Російській Федерації бізнес не веду, податки не плачу. На скріншотах нижче - інформація про недійсні, тобто анульовані паспорти. Такий паспорт може бути зданий і утилізований або не зданий (часто з логістичних причин) і зазначений в розшуку – обидва варіанти, як показано на скріншоті, означають, що документ недійсний,

– написав меценат.

Він повідомив, щоб вийти з громадянства РФ, потрібно пройти складну процедуру. Свій паспорт громадянина РФ Фукс віддав в консульський відділ посольства РФ в Україні ще в 2017 році.

"Тепер цитую виписку з Федеральної податкової служби РФ: "у Реєстрі платників податків РФ немає відомостей про присвоєння ІПН, що означає, що Фукс п.я. не є платником податків в РФ. У реєстрі індивідуальних підприємців РФ є запис, що Фукс п.я. є громадянином України, а також запис про те, що припинив свою діяльність як індивідуальний підприємець на території РФ. Громадянин України Павло Якович Фукс не зазначений в Реєстрі платників податків РФ", – написав Фукс.



До слова, варто нагадати, що в Харкові міськадміністрація взяла на себе зобов'язання відновити інфраструктуру футбольного клубу "Металіст". Відомо, що наразі об'єкти знаходяться в стані, що підлягає реконструкції та ремонту. Фукс, своєю чергою, заявив, що готовий внести свій внесок у розвиток ФК.