На очередную партию помощи потратили 556 тысяч долларов (16,27 млн. грн). Поэтому общая сумма, на которую была закуплена гуманитарная помощь с начала войны, составляет 3,83 млн долларов.

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Это как собственные средства соучредителей TECHIIA Holding и "Фундації Течія" Олега Крота и Юрия Лазебникова, так и донаты небезразличных людей и общественных организаций со всего мира.

По состоянию на 10 марта приобретены и ожидают доставки в места назначения:

70 дизельных генераторов стоимостью 149,5 тыс. долларов;

тактическое снаряжение и оборудование стоимостью 406,7 тыс. долларов.

К процессу приобретения и доставки помощи присоединились партнеры и друзья "Фундація Течія": одни передают необходимые защитникам средства, другие помогают финансово или способствуют логистике.

"Фундація Течія" призывает делать взносы всех, кто поддерживает свободу Украины. Желающие финансово помочь Украине могут перевести средства "Фундація Течія" по ссылке. Лимит одного перевода – 149 999 грн (4500 EUR), ограничений количества платежей нет.

Напомним, учредители TECHIIA Holding Олег Крот и Юрий Лазебников выделили 200 млн. грн собственных средств для помощи защитникам Украины. 7 марта они совместно с партнерами приобрели и передали в Украину: 2 разведывательных дрона с аксессуарами и широкий перечень бронированных средств защиты, тактической одежды, аптечек и других необходимых вещей общей стоимостью 3,27 млн ​​долларов.

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