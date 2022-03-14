На чергову партію допомоги витратили 556 тисяч доларів (16,27 млн грн). Відтак загальна сума, на яку було закуплено гуманітарної допомоги з початку війни становить 3,83 млн доларів.

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Це як власні кошти співзасновників TECHIIA Holding та "Фундації Течія" Олега Крота і Юрія Лазебнікова, так і донати небайдужих людей і громадських організацій з усього світу.

Станом на 10 березня придбані та очікують доставки в місця призначення:

70 дизельних генераторів вартістю 149,5 тис. доларів;

тактичне спорядження та обладнання вартістю 406,7 тис. доларів.

До процесу придбання та доставки допомоги долучилися партнери та друзі "Фундації Течія": одні передають необхідні захисникам засоби, інші – допомагають фінансово або сприяють логістиці.

"Фундація Течія" закликає робити внески всіх, хто підтримує свободу України. Охочі фінансово допомогти Україні можуть переказати кошти "Фундації Течія" за посиланням. Ліміт одного переказу — 149 999 грн (4500 EUR), обмежень кількості платежів немає.

Нагадаємо, засновники TECHIIA Holding Олег Крот і Юрій Лазебніков виділили 200 млн грн власних коштів для допомоги захисникам України. 7 березня вони спільно з партнерами придбали та передали в Україну: 2 розвідувальні дрони з аксесуарами та широкий перелік броньованих засобів захисту, тактичного одягу, аптечок та інших необхідних речей загальною вартістю 3,27 млн доларів.

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