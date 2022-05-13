Это уже третья крупная закупка бронированных средств защиты от "Фундации Течия" с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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На этот раз организация приобрела:

бронежилеты 4 класса – 2 тысячи;

защитных шлемов – 2 тысячи;

бронепластин 4 класса – 5 тысяч.

Запросы не уменьшаются

Запрос на средства защиты не уменьшается, потому как мы передали предыдущую партию, сразу начали искать новые. Опыт показывает, что уже через несколько недель все эти жилеты и шлемы будут в нуждающихся подразделениях.

– комментирует Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и соучредитель "Фундации Течия".

ОО "Фундация Течия" покупает и доставляет гуманитарную помощь за средства соучредителей холдинга TECHIIA Олега Крота и Юрия Лазебникова, а также за полученные на счет "Фундации" донаты компаний и физических лиц.

Напомним, в марте 2022 года "Фундация Течия" приобрело бронированные средства защиты общей стоимостью 5,76 миллиона долларов (168,5 миллионов гривен). В частности, тактические жилеты CA-512 и бронепластины CA-arm11 (4 класс) в Израиле.

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