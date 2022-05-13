Це вже третя велика закупівля броньованих засобів захисту від "Фундації Течія" з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Цього разу організація придбала:

бронежилети 4 класу – 2 тисячі;

захисних шоломів – 2 тисячі;

бронепластин 4 класу – 5 тисяч.

Запити не зменшуються

Запит на засоби захисту не зменшується, тому як тільки ми передали попередню партію, одразу почали шукати нові. Досвід показує, що уже за кілька тижнів усі ці жилети та шоломи будуть в підрозділах, які їх потребують,

– коментує Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та співзасновник "Фундації Течія".

ГО "Фундація Течія" купує і доставляє гуманітарну допомогу за кошти співзасновників холдингу TECHIIA Олега Крота і Юрія Лазебнікова, а також за отримані на рахунок Фундації донати компаній та фізичних осіб.

Нагадаємо, у березні 2022 року "Фундація Течія" придбала броньовані засоби захисту загальною вартістю 5,76 мільйона доларів (168,5 мільйонів гривень). Зокрема тактичні жилети ​​CA-512 та бронепластини CA-arm11 (4 клас) в Ізраїлі.

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