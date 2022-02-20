Пресс-служба ООС сообщила, что в течение суток 19 февраля российские наемники обстреляли КПВВ "Счастье" трижды. Боевики били из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

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В ВСУ отметили, что обстрел КПВВ "Счастье" – нарушение норм международного гуманитарного права. Циничные действия оккупантов ставят под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и работников.

Гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ "Счастье" – пока невозможно. Именно поэтому приняли решение временно приостановить функционирование КПВВ "Счастье".

Изменение вступило в силу в 08:00 20 февраля.

Боевики обстреляли гуманитарную колонну

Российские наемники 18 февраля цинично обстреляли КПВВ "Счастье".

Оккупанты били из населенного пункта Веселая Гора.

Около 12:00 колонна с гуманитарной помощью от Управления Верховного Комиссара ООН проходила проверку пограничников на КПВВ "Счастье". Там она и попала под обстрелы. К счастью, жертв не было.

Новость сообщил Валерий Залужный – главнокомандующий ВСУ.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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Сообщение ООС:

Из-за регулярных обстрелов приостановлено функционирование КПВВ "Счастье"

Российско-оккупационные войска все время демонстрируют свое пренебрежение гуманитарными нуждами, здоровьем и жизнью мирных украинских граждан, которые вынуждены находиться под временной оккупацией и постоянно пересекать линию разграничения. Не соблюдая договоренностей о прекращении огня, за прошедшие сутки 19.02.22, трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ "СЧАСТЬЕ". Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ «Счастье» является нарушением норм международного гуманитарного права.

Такие действия российско-оккупационных войск ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, который осуществляет свою деятельность на КПВВ. Благодаря бесперебойному функционированию этого дорожного коридора люди имели возможность спасаться от сложной социально-экономической ситуации, которуюна временно оккупированных территориях Украины создала оккупационная администрация РФ.

Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня и невозможность обеспечить безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ "СЧАСТЬЕ", осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенных сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "СЧАСТЬЕ" с 8 часов 20 февраля 2022 года на период существования угрозы. Обращаемся к гражданам с просьбой учесть эту информацию во время планирования своих поездок.