Фургон хлебозавода устроил страшное ДТП в Киеве, есть жертва: фото и видео
В Киеве на улице Богатырской произошла ужасная авария с участием двух автомобилей. В результате погиб один человек.
По информации "Киев оперативный", автомобиль Skoda остановился в правой полосе, когда на большой скорости в заднюю часть автомобиля въехал фургон хлебозавода.
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В результате столкновения одна пассажирка легковушки, сидевшая позади, погибла. Водителя и еще одну пассажирку Skoda – госпитализировали.
ДТП в Киеве
Автомобиль хлебозавода
В результате ДТП погибла женщина
На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа и полицейский патруль.
Смотрите видео с места ДТП в Киеве:
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