Фургон хлебозавода устроил страшное ДТП в Киеве, есть жертва: фото и видео

В Киеве на улице Богатырской произошла ужасная авария с участием двух автомобилей. В результате погиб один человек.

По информации "Киев оперативный", автомобиль Skoda остановился в правой полосе, когда на большой скорости в заднюю часть автомобиля въехал фургон хлебозавода. Читайте также: В Киеве разъяренный отец изувечил внедорожник, который задел его ребенка В результате столкновения одна пассажирка легковушки, сидевшая позади, погибла. Водителя и еще одну пассажирку Skoda – госпитализировали.

ДТП в Киеве

Автомобиль хлебозавода

В результате ДТП погибла женщина На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа и полицейский патруль. Смотрите видео с места ДТП в Киеве: