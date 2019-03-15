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      Фурса назвал главное достижение Коболева

      56 Читати новину українською
      Андрей Коболев
      Андрей Коболев / 24 канал

      Главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву не хотят продлевать контракт. В Украине разгорелся скандал с его высокой зарплатой, однако в самом Кабмине о ней знали, потому что именно они определяют формулу начисления.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал финансовый эксперт Сергей Фурса.

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      По его словам, любые разговоры о зарплате Андрея Коболева – это популизм. Если в дискуссии у кого-то заканчиваются аргументы, то он начинает говорить о зарплате Коболева.

      Полезность Коболева можно оценить в миллиардах долларов, которые мы теряли до его работе. Сейчас мы их зарабатываем и это не только вопрос цены. Когда Андрей Коболев и Юрий Витренко начали работать, то мы получили газ из Европы. Чтобы выиграть дело против "Газпрома" мы должны разорвать все связи с ними,
      – заявил Фурса.

      В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 миллионов гривен.

      Кто такой Коболев?Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года. Скандальный, как почти все главы НАК.

      С 1999 по 2002 годы Коболев работал консультантом по вопросам управления в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.
      С 2002 по 2010 годы работал на различных должностях в "Нафтогазе". В частности, занимался работой в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики, а также был советником главы правления.

      Что случилось в "Нафтогазе"? Кабмин фактически отказался продлевать контракт с Андреем Коболевым, который является председателем Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". На заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что 22 марта завершается контракт Коболева и всего состава правления, и уже с 23 марта правительство объявит конкурс на должность главы правления "Нафтогаза".

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      Если вам кажется, что это далекие от нас разборки – вы ошибаетесь. Конечными владельцами "Нафтогаза" являются граждане Украины. Деятельность НАК в значительной степени влияет на энергетическую безопасность Украины. В том числе – на наличие горячей воды и отопления в наших квартирах. Следовательно, кто будет возглавлять компанию – вполне практический вопрос.

      Фурса назвал главное достижение Коболева: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Нафтогаз Владимир Гройсман Газ Газпром
      Источник: 24 канал
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