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      Фурса назвав головний здобуток Коболєва

      339 Читать новость на русском
      Андрій Коболєв
      Андрій Коболєв / 24 канал

      Голові "Нафтогазу"Андрію Коболєву не хочуть продовжувати контракт. В Україні розгорівся скандал з його високою зарплатою, проте в самому Кабміні про них знали, бо саме вони визначають формулу нарахунку.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав фінансовий експерт Сергій Фурса.

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      За його словами, будь-які розмови про зарплату Андрія Коболєва – це популізм.  Якщо в дискусії в когось закінчуються аргументи, то він починає говорити про зарплату Коболєва.

      Корисність Коболєва можна оцінити в мільярдах доларів, які ми втрачали до його роботи. Зараз ми їх заробляємо і це не тільки питання ціни. Коли Андрій Коболєв і Юрій Вітренко почали працювати, то ми отримали газ з Європи. Щоб виграти справу проти "Газпрому" ми мали розірвати всі зв'язки з ними,
      – заявив Фурса.

      У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 мільйонів гривень.

      Хто такий Коболев?Голова правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року. Скандальний, як майже всі голови НАК.

      З 1999 по 2002 роки Коболєв працював консультантом з питань управління в українському підрозділі міжнародної консалтингової та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC). Спеціалізувався на питаннях стратегічного управління і корпоративних перетворень.
      З 2002 по 2010 роки працював на різних посадах у "Нафтогазі". Зокрема, займався роботою у департаменті корпоративних фінансів та цінової політики, а також був радником голови правління.

      Що сталось у "Нафтогазі"? Кабмін фактично відмовився продовжувати контракт з Андрієм Коболєвим, який є головою Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". На засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман нагадав, що 22 березня завершується контракт Коболєва і всього складу правління, і вже з 23 березня уряд оголосить конкурс на посаду глави правління "Нафтогазу".

      Читайте також: Коболєв не має права критикувати газові угоди-2009, бо сам їх розробляв, – енергетичний експерт

      Якщо вам здається, що це далекі від нас розбірки – ви помиляєтесь. Кінцевими власниками "Нафтогазу" є громадяни України. Діяльність НАК значною мірою впливає на енергетичну безпеку України. В тому числі – на наявність гарячої води та опалення у наших квартирах. Відтак, хто очолюватиме компанію – цілком практичне питання.

      Фурса назвав головний здобуток Коболєва: дивіться відео

       

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      Теги: Володимир Гройсман Нафтогаз Газ Новини України Газпром
      Джерело: 24 канал
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