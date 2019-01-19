Коболєв не має права критикувати газові угоди-2009, бо сам їх розробляв, – енергетичний експерт

Керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв не має права критикувати контракт на постачання газу між Україною та Росією від 2009-го року, оскільки сам був безпосереднім розробником того контракту.

Про це заявив експерт з енергетичних питань Валентин Землянський, який на момент підписання газових угод у 2009 році був речником НАК "Нафтогаз України".

"Нагадаю, що пан Коболев на момент укладання контракту на постачаня газу між Росією та Україною працював радником голови правління НАК "Нафтогаз України". Він брав безпосередню участь у розробці контракту. Більше того, був присутній на переговорах у Москві і не висловлював заперечень проти його основних положень", – розповів Валентин Землянський.

Як свідок подій 10-річної давнини, Землянський нагадав, що підписання контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" напередодні 2009-го року було зірвано через втручання тодішнього президента Віктора Ющенка. Після двотижневої газової блокади з боку Росії, коли в розпал січневих морозів газ не отримувала Україна і Європа, прем’єр-мініст Юлія Тимошенко домоглася поновлення переговорів. Контракт, який був підписаний у підсумку, був типовим для всіх країн Європи. Він містив спеціальну знижку для України і запобіжні механізми оскарження, які врешті і дозволили команді Коболева домогтися позитивних для України рішень у Стокгольмському арбітражі.

"Тому сьогоднішня критика угод-2009 з боку пана Коболєва – це навіть не лукавство, а відпрацювання прямого політичного замовлення. І одночасно – намагання перевести увагу суспільства від декількох проблем", – зазначив експерт.

"Перша проблема, яку хоче "заговорити" Коболев – це мільйонні премії, які він виписав собі і своєму оточенню і вже вивів за кордон. Друга проблема – повний провал переговорів про новий контракт щодо транзиту російського газу територією України", – заявив Валентин Землянський.

Нагадаємо, в інтерв’ю радіо "Свобода" Уповноважений Чехії у справах енергетичної безпеки Вацлав Бартушка заявив, що Україна і Росія перебувають на межі нового глобального газового конфлікту, викликаного неспроможністю обох сторін: "Зараз Росія та Україна наближаються до якогось нового конфлікту щодо транзиту газу через територію України напередодні 2020 року. Якщо буде новий конфлікт між Україною і Росією в 2020-му, обидві країни програють".