Коболев не имеет права критиковать газовые соглашения-2009, которые сам разрабатывал, – эксперт

Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев не имеет права критиковать контракт на поставку газа между Украиной и Россией от 2009 года, так как сам был непосредственным разработчиком того контракта.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, который на момент подписания газовых соглашений в 2009 году был представителем НАК "Нафтогаз Украины".

"Напомню, что господин Коболев на момент заключения контракта на поставкам газа между Россией и Украиной работал советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Он принимал непосредственное участие в разработке договора. Более того, присутствовал на переговорах в Москве и не высказывал возражений против его основных положений", – рассказал Валентин Землянский.

Как свидетель событий 10-летней давности, Землянский напомнил, что подписание контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" накануне 2009 года было сорвано из-за вмешательства тогдашнего президента Виктора Ющенко. После двухнедельной газовой блокады со стороны России, когда в разгар январских морозов газ не получала Украина и Европа, премьер-минист Юлия Тимошенко добилась возобновления переговоров. Контракт, который был подписан в итоге, был типичным для всех стран Европы. Он содержал специальную скидку для Украины и предохранительные механизмы обжалования, которые в конечном итоге и позволили команде Коболева добиться положительных для Украины решений в Стокгольмском арбитраже.

"Поэтому сегодняшняя критика соглашений-2009 со стороны господина Коболева – это даже не лукавство, а отработка прямого политического заказа. И одновременно – попытка отвести внимание общества от нескольких проблем", – отметил эксперт.

"Первая проблема, которую хочет "заговорить" Коболева – это миллионные премии, которые он выписал себе и своему окружению и уже вывел за границу. Вторая проблема – полный провал переговоров о новом контракте по транзиту российского газа по территории Украины", – заявил Валентин Землянский.

Напомним, в интервью радио "Свобода" Уполномоченный Чехии по делам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Украина и Россия находятся на грани нового глобального газового конфликта, вызванного неспособностью обеих сторон: "Сейчас Россия и Украина приближаются к какому-то новому конфликту по транзиту газа через территорию Украины накануне 2020 года. Если будет новый конфликт между Украиной и Россией в 2020-м, обе страны проигрывают".