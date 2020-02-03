Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы

Если Вы бывали в Грузии и имели возможность наслаждаться роскошными видами современного Батуми, то без сомнения запомнили панораму мегаполиса, который стремительно развивается.

Столица Аджарии поражает уникальными проектами высотного строительства, которые создают современное лицо города.

Визитными карточками Батуми стали проекты ORBI Group – крупнейшего строительно-девелоперского холдинга Грузии и одного из крупнейших застройщиков Европы, который первым в регионе начал строить многоэтажные гостиничные комплексы.

Компания уже 20 лет работает на строительном рынке. За это время было построено более 3 000 000 квадратных метров недвижимости, а услугами застройщика пользуются клиенты из 72 стран мира.

Стратегия компании – создавать проекты, наиболее востребованные среди клиентов, которые обеспечат им самую высокую доходность.

Более 10 колоссальных комплексов убеждают в надежности и стабильности компании, а будущие проекты свидетельствуют о перспективности и стремительном развитии.

Гостиничные комплексы ORBI Group расположены в лучших локациях и пользуются огромной популярностью среди туристов, которые приезжают насладиться грузинским гостеприимством.

Проекты ORBI Group

ORBI CITY – высотный жилой и гостиничный комплекс премиум-класса уровня 5* на первой линии моря в Батуми, с инфраструктурой "город в городе" рядом с парком и пляжем.

ORBI CITY состоит из трех башен-небоскребов, высотой по 55 этажей каждая. Проект претендует на звание крупнейшего комплекса категории "5 звезд" в мире – 10 000 апартаментов разместятся на его территории.

Гостиничные номера со сказочными видами можно приобрести в собственность для проживания и/или сдачи в аренду.

Sea Towers Batumi – многоэтажный гостиничный комплекс состоит из трех отдельных башен и является одной из изюминок панорамы современного Батуми.

Номера апарт-отеля благодаря удобству расположения и отличному сервису пользуются спросом среди туристов.

Orbi Residence – еще один многоэтажный гостиничный комплекс в Батуми, который поражает уникальным архитектурным решением. Сооружение расположено неподалеку от городского аквапарка.

К услугам гостей – бесплатная частная парковка на территории помещения, крытый и открытый бассейны в 100 метрах от комплекса. Для удобства постояльцев все апартаменты оборудованы обеденной зоной и мини-кухней.

Orbi Plaza в Батуми – стал одним из первых апарт-отелей, построенных ORBI Group. Комплекс находится прямо на берегу Черного моря.

Благодаря прекрасному расположению и отличному сервису Orbi Plaza уже более 5 лет получает самые лучшие отзывы гостей.

А ORBI Palace II является одним из самых популярных среди туристов гостиничным комплексом на известном горнолыжном курорте Грузии Бакуриани.

Недавно стартовали продажи нового комплекса ORBI LUXE PALACE, это 32-этажный гостиничный комплекс с современной архитектурой, развитой инфраструктурой: ресторанами и кафе, торгово-развлекательным центром, открытыми террасами с панорамными видами на море и горы.

Расположен он в 5-ти минутах от пляжа Черного моря, в одном из лучших туристических привлекательных мест Батуми, на прекрасной Аллее Героев. Аллея Героев – популярная туристическая локация с развитой инфраструктурой.

Планируется объект и в центре столицы Грузии – Тбилиси. Там появится первый гостиничный комплекс застройщика – ОRBI Tbilisi.

Уже более 20 лет приоритетом компании ORBI Group является создание долговременных партнерских отношений с клиентами на взаимовыгодных условиях.

ORBI Group – это надежный и стабильный бизнес в регионе, который может похвастаться небывалым туристическим бумом и высокими темпами экономического роста.

Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.