Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи

Якщо Ви бували в Грузії і мали можливість насолоджуватися розкішними видами сучасного Батумі, то без сумніву запам'ятали панораму мегаполісу, який стрімко розвивається.

Столиця Аджарії вражає унікальними проєктами висотного будівництва, які створюють сучасне обличчя міста.

Візитними картками Батумі стали проєкти ORBI Group – найбільшого будівельно-девелоперського холдингу Грузії і одного з найбільших забудовників Європи, який першим в регіоні почав будувати багатоповерхові готельні комплекси.

Компанія вже 20 років працює на будівельному ринку. За цей час було побудовано більше 3 000 000 квадратних метрів нерухомості, а послугами забудовника користуються клієнти з 72 країн світу.

Стратегія компанії – створювати проєкти, що користуються найбільшим попитом серед клієнтів, які забезпечать їм найвищу прибутковість.

Понад 10 колосальних комплексів переконують в надійності і стабільності компанії, а майбутні проєкти свідчать про перспективність і стрімкий розвиток.

Готельні комплекси ORBI Group розташовані в кращих локаціях і користуються величезною популярністю серед туристів, які приїжджають насолодитися грузинською гостинністю.

Проєкти ORBI Group

ORBI CITY – висотний житловий і готельний комплекс преміум-класу рівня 5* на першій лінії моря в Батумі, з інфраструктурою "місто в місті" поруч з парком і пляжем.

ORBI CITY складається з трьох веж-хмарочосів, висотою по 55 поверхів кожна. Проєкт претендує на звання найбільшого комплексу категорії "5 зірок" в світі – 10 000 апартаментів розташуються на його території.

Готельні номери з казковими видами можна придбати у власність для проживання і/або здачі в оренду.

Sea Towers Batumi – багатоповерховий готельний комплекс складається з трьох окремих веж і є однією з родзинок панорами сучасного Батумі.

Номери апарт-готелю завдяки зручності розташування і відмінному сервісу користуються попитом серед туристів.

Orbi Residence – ще один багатоповерховий готельний комплекс в Батумі, який вражає унікальним архітектурним рішенням. Споруда розташована неподалік від міського аквапарку.

До послуг гостей – безкоштовна приватна парковка на території приміщення, критий і відкритий басейни в 100 метрах від комплексу. Для зручності постояльців всі апартаменти обладнані обідньою зоною і мінікухнею.

Orbi Plaza в Батумі – став одним з перших апарт-готелів, побудованих ORBI Group. Комплекс знаходиться просто на березі Чорного моря.

Завдяки чудовому розташуванню і відмінному сервісу Orbi Plaza вже більше 5 років отримує найкращі відгуки гостей.

А ORBI Palace II є одним з найпопулярніших серед туристів готельним комплексом на відомому гірськолижному курорті Грузії Бакуріані.

Нещодавно стартував продаж нового комплексу ORBI LUXE PALACE, це 32-поверховий готельний комплекс з сучасною архітектурою, розвиненою інфраструктурою: ресторанами і кафе, торгово-розважальним центром, відкритими терасами з панорамними видами на море і гори.

Розташований він в 5-ти хвилинах від пляжу Чорного моря, в одному з кращих, туристичних привабливих місць Батумі, на прекрасній Алеї Героїв. Алея Героїв – популярна туристична локація з розвиненою інфраструктурою.

Планується об'єкт і в центрі столиці Грузії – Тбілісі. Там з'явиться перший готельний комплекс забудовника – ОRBI Tbilisi.

Уже понад 20 років пріоритетом компанії ORBI Group є створення довготривалих партнерських відносин з клієнтами на взаємовигідних умовах.

ORBI Group – це надійний і стабільний бізнес в регіоні, який може похвалитися небувалим туристичним бумом і високими темпами економічного зростання.

Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.