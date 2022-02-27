Глава МИД Украины Кулеба отметил, что обсудил с коллегами из стран G7 новые болезненные санкции. Они нужны, чтобы остановить путинскую войну.

Заметьте Кулеба побеседовал с главой МИД Пакистана

Продолжается оборонное вооружение, военная техника, финансовая поддержка Украины,

– заявил Кулеба.

Министр также заверил, что украинцы никогда не устанут воевать за свою землю. Народ готов к ожесточенной борьбе. Враг обязательно проиграет в войне.

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