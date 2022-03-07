Об этом сообщил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он подчеркнул, что к соглашению могут присоединиться другие страны.

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Он подчеркнул, что экспортный контроль введен и для России, и для Беларуси. Однако для Беларуси существует ряд запретов на ввоз некоторых категорий товаров.

Планируется распространить такие же запреты и на Россию,

– сказал Домбровскис.

Он не уточнил, на какие именно товары может быть распространен запрет.

Какие последствия Россия ощутит

Как отметил Домбровскис, это позволит обложить импорт из России и Белоруссии дополнительными таможенными тарифами.

Соответствующее решение уже огласила Канада. Теперь ведется работа на уровне G7 и шире. Домбровскис отметил, что это может стать вопросом в ближайшие дни.