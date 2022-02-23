Изгой с грязным шлейфом

Блинкен сказал, что встреча с Лавровым более не имеет смысла. Отмена саммита ударила по самолюбию Макрона, который теперь тоже отвернется от плешивого и примет жесткую позицию в отношении Кремля.

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Вован Грязный добился своего. Теперь – нападет он на Украину или отползет – это вопрос второй. Он как государственный деятель стал абсолютным изгоем, невыездным и нерукопожатным. Он так хотел превратиться в условного Сталина с Ялтой-2? У него получилось лишь всплыть в коллекторе фашистской коричневой к*кашкой.

Грязной, пахучей и токсичной. Теперь из бункера ему не выйти – ни ногой, ни пынеходом. Его оценили, продиагностировали как пациента и вынесли вердикт: к*нченный психопат и межгалактический за**анец. Такое лечится только ликвидацией.



Неадекватные действия Путина сделали его изгоем на мировой арене / Фото Getty Images

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Бесславный финиш

Где бы он ни был – за ним будет вестись незримая и постоянная охота. Закончит он очень плохо. Думаю, что Гаага – не для него. Слишком волатильный псих. Такие гибнут в странных обстоятельствах, после чего окружающие разводят руками: "Хр*н знает, как так получилось, мы и сами не поняли, что произошло...".

Как и вся путинская эпоха стала сплошными этапами диких метаморфоз: никто так и не понял, как это серенькое недоразумение мутировало в монстра планетарного масштаба? И вот теперь оно то рычит, то молится, то непредсказуемо кидается на окружающих. Пора усыплять животинку: совсем взбесилась, окаянная...

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