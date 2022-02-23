Украина – дом для всех

Когда мы приехали сюда в 2014 году, Украина предоставила нам политическое убежище и защитила от преследования назарбаевской диктатуры. Украина дала нашим детям возможность ходить в детский сад и учиться в школе.

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Наши двое старших – Шарлиз и Чингис сейчас учатся в 5 и 4 классе, говорят на прекрасной украинской мове, учат стихи Тараса Шевченко и по праздникам носят вышиванки. В самом сердце украинской столицы – Киева, родилась наша младшая девочка, Айханым.

Украина стала домом для многих людей даже из-за границы / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Поединок за волюПоєдинок за волю

Борьба Украины сегодня – это борьба добра со злом, демократии и диктатуры, света и тьмы. Украинцы живут на своей земле, украинцы были до Путина, будут и после этого кремлевского недогитлера.

Вся моя лента полна словами поддержки, казахи горячо поддерживают украинцев, а украинцы всегда переживают за казахов, как за родных. Слава Украине! Героям Слава!

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