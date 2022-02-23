Україна – дім для всіх

Коли ми приїхали сюди у 2014 році, Україна надала нам політичний притулок та захистила від переслідування назарбаєвської диктатури. Україна дала нашим дітям можливість ходити до дитячого садка та навчатися у школі.

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Наші двоє старших – Шарліз та Чингіс зараз навчаються у 5 та 4 класі, говорять прекрасною українською мовою, вчать вірші Тараса Шевченка та у свята носять вишиванки. У самому серці української столиці – Києва, народилася наша молодша дівчинка, Айханим.



Україна стала домом для багатьох людей навіть з-за її меж / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Поєдинок за волю

Боротьба України сьогодні – це боротьба добра зі злом, демократії та диктатури, світла та пітьми. Українці живуть на своїй землі, українці були до Путіна, будуть і після цього кремлівського недогітлера.

Вся моя стрічка сповнена словами підтримки, казахи палко підтримують українців, а українці завжди переживають за казахів, як за рідних. Слава Україні! Героям Слава!

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