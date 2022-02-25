В официальном заявлении попавшего в распоряжение Европейской правды прокурора МКС говорится, что Гаагский трибунал может рассмотреть случаи военных преступлений России на территории Украины.

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Прокурор Карим Хан напомнил, что с 2015 года, с момента подачи заявки со стороны украинского правительства, МКС имеет официальные полномочия на расследование нарушений международного гуманитарного права, совершенных на украинской территории, включая временно оккупированные территории.

Кроме этого служащий заявил, что внимательно следит за событиями в Украине, а также напомнил всем сторонам "совершающим насилие на украинской территории", что в его юрисдикции "дать старт расследованию любых актов геноцида, преступлений против человечества или военных преступлений, совершенных в Украине".

Хотя господин Хан находится в командировке в Бангладеше, он планирует и дальше следить за событиями в Украине и обещает, что обязательно сделает дальнейшие шаги в продвижении дела.

По возвращении в Гаагу я планирую выдать более подробное заявление по ситуации в Украине, прояснив мои оценки и дальнейшие шаги, которые я вижу в рамках этого дела,

– заявил прокурор.

При этом Карим Хан особо отметил, что международное преступление самого факта агрессии как таковое не может стать предметом расследования, поскольку ни Украина, ни Россия не являются сторонами Римского устава МКС.

Поэтому, по индивидуальному заявлению Украины, расследование может касаться только отдельных лиц, причастных к преступлениям, предусмотренным международным гуманитарным правом.

К тому же обвиняемыми могут стать те, кто "совершал эти преступления, в том числе давал приказы, или вносил другой вклад в совершение таких преступлений".

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