В офіційній заяві прокурора МКС, що потрапила у розпорядження Європейської правди йдеться про те, що Гаазький трибунал може розглянути випадки воєнних злочинів Росії на території України.

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Прокурор Карім Хан нагадав що від 2015 року, з моменту подання заявки з боку українського уряду, МКС має офіційні повноваження на розслідування порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених на українській території, включно з тимчасово окупованими територіями.

Окрім цього службовець заявив, що уважно слідкує за подіями в Україні, а також нагадав всім сторонам "які вчиняють насильство на українській території", що у його юрисдикції "дати старт розслідуванню будь-яких актів геноциду, злочинів проти людства чи військових злочинів, вчинених в Україні".

Хоча наразі пан Хан перебуває у відрядженні в Бангладеші, він планує і надалі слідкувати за подіями в Україні та обіцяє, що обов'язково зробить подальші кроки у просуванні справи.

Після повернення до Гааги я планую видати детальнішу заяву стосовно ситуації в Україні, прояснивши мої оцінки та подальші кроки, які я бачу в рамках цієї справи, – заявив прокурор.

При цьому Карім Хан окремо зазначив, що міжнародний злочин самого факту агресії як такий не може стати предметом розслідування, оскільки ані Україна, ані Росія не є сторонами Римського статуту МКС.

Через це, за індивідуальною заявою України, розслідування може стосуватися лише окремих осіб, причетних до злочинів, передбачених міжнародним гуманітарним правом.

До того ж обвинувачуваними можуть стати ті, хто "скоював ці злочини, у тому числі давав накази, або робив інший внесок у скоєння таких злочинів".

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