У Гаагского трибунала появился новый прокурор: что это означает для Украины
Международный уголовный суд в Гааге возглавит британский юрист и дипломат Карим Хан. Этот суд проводит расследование военных преступлений и преступлений против человечности на Донбассе и в Крыму.
Источник:DW
Соответствующее решение представители стран-участниц МУС приняли во втором туре тайного голосования в пятницу, 12 февраля.
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Что известно об избрании Хана на должность
На эту должность претендовали еще три кандидата: Фергал Гейнор от Ирландии, Карлос Кастресана от Испании и Ло Вой от Италии. Стоит отметить, что в первом туре никому из кандидатов не удалось набрать необходимые для избрания 62 голоса.
Во втором туре за избрание Хана проголосовали 77 из 123 участников голосования. Британский юрист будет возглавлять МУС в течение девяти лет с 16 июня. На этом посту он заменит действующую главную прокурора МУС Фату Бенсуду из Гамбии.
Сейчас Хан возглавляет следственную группу ООН по расследованию военных преступлений террористической группировки "Исламское государство" в Ираке. Коллеги характеризуют его как "блестящего адвоката" и "мудрого стратега".
Почему это назначение является важным для Украины
В конце 2020 года МУС начал официальное расследование по иску Киева относительно военных преступлений и преступлений против человечности на Донбассе и в оккупированном Россией Крыму.
Фату Бенсуда разделила эти преступления на три группы: преступления, совершенные во время ведения боевых действий, преступления, совершенные во время содержания пленных, а также преступления, совершенные в Крыму.
В то же время Гаагский трибунал с апреля 2014 рассматривает дело "Ситуация в Украине", которое касается трех вопросов: убийств на Майдане, а также ситуации в Крыму и на Донбассе.
Позже Международный уголовный суд приравнял оккупацию Крыма к международному вооруженному конфликту между Россией и Украиной.
После такого решения в 2016 году президент страны-агрессора Владимир Путин издал распоряжение о выходе России из-под юрисдикции МУС и участия в Римском статуте.
Украина при этом подписала Римский статут, но пока не ратифицировала его.
Что такое Римский статут?Это международный договор, который учредил Международный уголовный суд. Его приняли на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998. А вступил документ в действие с 1 июля 2002 года. По состоянию на сентябрь 2019 Римский статут подписали 155 государств (Украина – 20 января 2000 года). Но ратифицировали только 122 страны.
Римский статут устанавливает четыре основных международных преступления – геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.
Что известно об иске Украины в Гаагу: коротко
- Предварительное расследование по делу "Ситуация в Украине" по ходатайству Кабинета Министров Украины начали еще в апреле 2014 года.
- В 2015 году к делу добавили еще второе заявление правительства.
- Украина в своем иске просит расследовать военные преступления, которые продолжаются на территории государства со дня вторжения российской армии в Крым, то есть с 20 февраля 2014 года.
- Недавно Международный уголовный суд в Гааге согласился открыть дело после завершения предварительного расследования, которое длилось 7 лет.
- Кроме этого, в конце ноября Европейский суд по правам человека присоединил к делу Украины против России иск Нидерландов касаемо сбития MH17. Такое решение затянет рассмотрение дела, но повысит шансы Украины.
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