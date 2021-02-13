Международный уголовный суд в Гааге возглавит британский юрист и дипломат Карим Хан. Этот суд проводит расследование военных преступлений и преступлений против человечности на Донбассе и в Крыму.

Соответствующее решение представители стран-участниц МУС приняли во втором туре тайного голосования в пятницу, 12 февраля.

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Что известно об избрании Хана на должность

На эту должность претендовали еще три кандидата: Фергал Гейнор от Ирландии, Карлос Кастресана от Испании и Ло Вой от Италии. Стоит отметить, что в первом туре никому из кандидатов не удалось набрать необходимые для избрания 62 голоса.

Во втором туре за избрание Хана проголосовали 77 из 123 участников голосования. Британский юрист будет возглавлять МУС в течение девяти лет с 16 июня. На этом посту он заменит действующую главную прокурора МУС Фату Бенсуду из Гамбии.

Сейчас Хан возглавляет следственную группу ООН по расследованию военных преступлений террористической группировки "Исламское государство" в Ираке. Коллеги характеризуют его как "блестящего адвоката" и "мудрого стратега".

Почему это назначение является важным для Украины

В конце 2020 года МУС начал официальное расследование по иску Киева относительно военных преступлений и преступлений против человечности на Донбассе и в оккупированном Россией Крыму.

Фату Бенсуда разделила эти преступления на три группы: преступления, совершенные во время ведения боевых действий, преступления, совершенные во время содержания пленных, а также преступления, совершенные в Крыму.

В то же время Гаагский трибунал с апреля 2014 рассматривает дело "Ситуация в Украине", которое касается трех вопросов: убийств на Майдане, а также ситуации в Крыму и на Донбассе.

Позже Международный уголовный суд приравнял оккупацию Крыма к международному вооруженному конфликту между Россией и Украиной.

После такого решения в 2016 году президент страны-агрессора Владимир Путин издал распоряжение о выходе России из-под юрисдикции МУС и участия в Римском статуте.

Украина при этом подписала Римский статут, но пока не ратифицировала его.

Что такое Римский статут? Это международный договор, который учредил Международный уголовный суд. Его приняли на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998. А вступил документ в действие с 1 июля 2002 года. По состоянию на сентябрь 2019 Римский статут подписали 155 государств (Украина – 20 января 2000 года). Но ратифицировали только 122 страны.



Римский статут устанавливает четыре основных международных преступления – геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.

Что известно об иске Украины в Гаагу: коротко