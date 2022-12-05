Об этом 24 каналу рассказал психолог Спартак Суббота на примере слов российской пропагандистки Ольги Скабеевой. По мнению психолога, Скабеева использовала в своей речи яркую психологическую технологию.

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Что сказала Скабеева?

На российском телевидении пропагандистка Скабеева сделала акцент на том, что в Украине нужно всех уничтожить, чтобы не платить репараций и не нести ответственности за свои преступления.

Если вдруг что-нибудь произойдет и наша страна (Россия – 24 канал) не сможет победить, то претензии выдвинут всем без исключения... Виновными будем все… Чтобы без Гаагских трибуналов, открытия уголовных производств, компенсаций, репараций, чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо давить, чтобы они обращались к нам для переговоров и установления мира,

– истерически заявила Скабеева.

Разбор слов пропагандистки

Психолог отметил, что Скабеева сказала "отвечать будем все, а не будут все".

Она понимает, что является частью путинского режима,

– подчеркнул психолог.

Суббота объяснил, что такая модель передачи информации, которую использовала Скабеева, называется индоктринацией. Это передача базовых знаний и верований в определенном направлении определенной страны.

Психолог подчеркнул, что индоктринация является обязательной частью фашистского режима.

Справка. Индоктринация – манипулятивная технология насильственного вдавливания людям императивных идей без привлечения критического восприятия и систематического изучения спорных идей.

Психолог рассказал, что в Украине нет такого явления, как индоктринация. Поскольку украинцы воспринимают информацию и могут ее интерпретировать по-разному. Также они могут выражать себя в протестах и имеют модели поведения, направленные на реализацию свободы и народной воли.

Зато у россиян… индоктринация. Они говорят "наш народ", а не "наши люди", потому что народ у них безликий,

– сказал Суббота.

Кроме того, психолог отметил у россиян есть такое явление, как дихотомия ответственности, когда они пытаются переложить ответственность за что-либо на всех граждан.

Осторожно, российские манипуляции

По мнению Субботы, дихотомия ответственности наблюдалась в бывшем Советском Союзе, когда жить счастливо хотели в одиночку, а в случае ответственности должны были страдать все.

Это типично советско-военная позиция, когда есть коллективное наказание. У них в менталитете коллективное наказание. …Когда все хорошо мы одиноки, когда у нас все плохо – мы объединяемся. Это нонсенс. Никакая страна – ни авторитарная, ни свободолюбивая – не имеет такого подхода,

– сказал психолог.

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