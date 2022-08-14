Оккупанты захватили Новотошковское, Светличное, Нижнее и вышли на Тошковку. В июне после более чем 3 месяцев обороны враг захватил Попасну. Все это создавало трудности для ВСУ.

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В Золотом была угроза кольца

О выходе Вооруженных Сил из Золотого рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он отметил, что после захвата Попасной и прорыва в Тошковке 19 июня стало очевидным, что нужно выходить из Золотого – существовала угроза окружения, что могло привести к повторению трагедий Иловайска и Дебальцево.

Дело в том, что в Тошковке есть террикон, где россияне тогда заняли круговую оборону и фактически перегородили центральную трассу, по которой украинским бойцам подвозили помощь. Оставалась только полевая дорога протяженностью десять километров,

– объяснил Гайдай.

Украинские военные пытались выехать двумя машинами через Новоивановку и вывезти раненых. Для этого ВСУ хотели воспользоваться той частью дороги, которая была под их контролем. Однако военные попали под обстрел, одна машина сгорела. К счастью, все остались в живых.

Как происходил выход из Золотого

Гайдай рассказал, что во время ухода из Золотого ВСУ сначала заняли оборону в окрестностях Горного. Это стало подготовительным этапом выхода в сторону Лоскутовки – Лисичанская. Однако тогда же оккупанты продвинулись по полевым дорогам и вышли в поселок в 2 километрах от Лоскутовки. Тогда коридор оставался всего в 4 – 5 км.

Выход ВСУ начался в 20.00 21 июня. Пехотинцы несколько километров проехали автомобилями, а дальше 17 – 20 километров шли пешком в Лисичанск. Военные выходили группами – в каждой из них было не больше 40 человек.

На рассвете в 3:20 на позициях в Золотом остались 70 военных и техника. Последние группы выехали двумя колоннами и с помощью маневров минимизировали огневое влияние русской артиллерии. После этого военные едва не попали в окружение между Волчеяровкой и Лоскутовкой. Однако в ВСУ был на позиции танк, как огневая засада. Он успел подбить 3 танка и один 1 россиян – благодаря этому удалось выйти.

В тот же день оккупанты вошли в Лоскутовку и фактически сомкнули кольцо, в которое едва не попали наши военные.

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