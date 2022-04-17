Как отметил Сергей Гайдай, из Лисичанска ежедневно выезжает много людей. Именно из-за этого россияне умышленно ударили по центру города – во время "режима тишины".

К теме Россияне снова бьют по Северодонецку: загорелись четыре многоэтажки

Накануне россияне обстреляли центр Лисичанска

Об этом гуманитарном коридоре было договорено на самом высоком уровне, однако захватчики его сорвали и не позволили провести эвакуацию.

Конечно, им выгодно, чтобы люди остались и страдали от "русского мира". Из оккупированной части Рубежного и других городов они принудительно вывозят украинцев в отдаленные регионы России – там нужна дешевая рабочая сила, тем более без документов и прав человека,

– пояснил Гайдай.

По словам главы ОВА, ВСУ уверенно держат оборону, однако не следует подвергаться опасности и становиться заложниками врага. Именно поэтому Гайдай призвал воспользоваться бесплатными автобусами.

Обратите внимание! В результате обстрела Северодонецка в ночь с 16 на 17 апреля загорелись 4 многоэтажки, а в Новодружеске россияне полностью уничтожили дом.

Смотрите в видео: возросло количество погибших в результате ракетного удара по Харькову