Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов. Он отметил, что все российские элиты недовольны путиным.

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По его словам, кто-то по причине либерального порядка. Ведь российский диктатор устроил эту бойню, которая загоняет россию в изоляцию. То есть им не нравится сам курс.

Вторая половина недовольна его неэффективностью: "Ты влез воевать, так воюй нормально. Чего ты бежишь из-под Харькова и при этом, как страус, голову в песок прячешь. Фейерверки устраиваешь вместо того, чтобы проблему решать",

– сообщил Аббас Галлямов.

Он отметил, если кто и занимается этой проблемой, то пригожин и кадыров. А сама государственная машина – игнорирует. Притворяется, что это у них была перегруппировка.

"Это, конечно, смущает руководящий класс. До него сейчас доходит, что на путина больше рассчитывать нельзя. Раньше они привыкли, что путин гарант стабильности. "Делай, как требует путин, и все у тебя будет хорошо", – это был их лозунг в течение 20 лет", – сообщил политолог.

Галлямов добавил, что вдруг они поняли – можно делать что скажет путин, но все будет плохо. Санкциями задавят, а когда война будет проиграна и развалится режим, то еще и в Гаагу отправят. То есть перспективы у элиты ужасающие, поэтому сейчас, схватившись за голову, думают, что делать. При этом они все еще боятся путина, поэтому пока активных действий с их стороны мы не видим.

Очередная приманка путина

Политолог объяснил, чтобы воплотить еще одну свою идею, путину нужно стабилизировать фронт и остановить контрнаступление украинцев. Важно, чтобы не было таких же провалов, как под Харьковом. Если сейчас такое же произойдет под Херсоном, то все остальное на металлолом можно сдавать – ничто не поможет.

Если, например, фронт все же стабилизируется, то дальше путин придумал новую приманку. "На поле боя мы победить пока не можем, но тогда заморозим Европу. Вот наше главное оружие. Наполеона заморозили, Гитлера заморозили и сейчас еще Европу заморозим. Без нашей нефти и газа – они замерзнут. Станут на колени зимой, а мы после этого зачитаем им все условия – они перестанут поддерживать Украину и поставлять оружие. Украинцы сдуваются и мы выигрываем". Именно такую картину рисует путин.

Элита, которая созрела начать что-то делать, как здесь "а если у него получится?". Они снова сейчас повисли и будут ждать. Это еще на полгода,

– объяснил Галлямов.

"Когда в марте окажется, что Европа не замерзла и его план рухнул, тогда, конечно, можно предположить, что будет серьезное падение его (путина – 24 канал) легитимности. Весной я думаю, что вопрос о преемнике может стать в центр повестки", – добавил эксперт.

Он акцентировал, если ВСУ, не дожидаясь замерзания Европы, еще и под Херсоном разгромят путинскую армию, тогда вопрос преемника может стать на повестку гораздо раньше. Даже к новому 2023 году.

Смотрите полное видео с политологом на ютубе 24 канала:

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