Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов. Він зазначив, що всі російські еліти незадоволені путіним.

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За його словами, хтось через причини ліберального порядку. Адже російський диктатор влаштував цю бійню, яка заганяє росію в ізоляцію. Тобто їм не подобається сам курс.

Друга половина незадоволена його неефективністю: "Ти вліз воювати, так воюй нормально. Чого ти біжиш з-під Харкова й при цьому, як страус, голову в пісок ховаєш. Феєрверки влаштовуєш замість того, щоб проблему розвʼязувати",

– повідомив Аббас Галлямов.

Він зазначив, якщо хтось і займається цією проблемою, то прігожин й кадиров. А сама державна машина – ігнорує. Вдає, що це в них було перегрупування.

"Це, звісно, бентежить керівний клас. До нього зараз доходить, що на путіна більше розраховувати не можна. Раніше вони звикли, що путін гарант стабільності. "Роби, як вимагає путін, й все в тебе буде добре", – оце був їх лозунг протягом 20 років", – повідомив політолог.

Галлямов додав, що раптом вони зрозуміли – можна робити, що скаже путін, але все буде погано. Санкціями задавлять, а коли війна буде програна й розвалиться режим, то ще й в Гаагу відправлять. Тобто перспективи в еліти жахливі, тому зараз, схопившись за голову, думають, що робити. При цьому вони все ще бояться путіна, тому поки активних дій з їх сторони ми не бачимо.

Чергова приманка путіна

Політолог пояснив, щоб втілити ще одну свою ідею, путіну треба стабілізувати фронт та зупинити контрнаступ українців. Важливо, аби не було таких самих провалів, як під Харковом. Якщо зараз таке ж саме станеться під Херсоном, то все інше на брухт можна здавати – ніщо не поможе.

Якщо, наприклад, фронт таки стабілізується, то далі путін придумав нову приманку. "На полі бою ми перемогти поки не можемо, але тоді заморозимо Європу. Ось наша головна зброя. Наполеона заморозила, Гітлера заморозили й зараз ще Європу заморозимо. Без нашої нафти та газу – вони замерзнуть. Стануть на коліна взимку, а ми після цього зачитаємо їм всі умови – вони перестануть підтримувати Україну та постачати зброю. Українці здуються й ми виграємо". Саме таку картину малює путін.

Еліта, яка наче дозріла почати щось робити, як тут "а якщо в нього вийде?". Вони знову зараз зависли й будуть чекати. Це ще на пів року,

– пояснив Галлямов.

"Коли в березні виявиться, що Європа не замерзла і його план рухнув, тоді, звісно, можна припустити, що буде серйозне падіння його (путіна – 24 канал) легітимності. Весною, я думаю, що питання про наступника може стати у центр повістки", – додав експерт.

Він акцентував, якщо ЗСУ, не чекаючи замерзання Європи, ще й під Херсоном розгромлять путінську армію, то тоді питання наступника може стати на повістку набагато раніше. Навіть до нового 2023 року.

Дивіться повне відео із політологом на ютубі 24 каналу:

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