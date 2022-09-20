Останнім часом пропагандисти відверто дивують. Здається, їх поразки росії на фронті демотивують не менше, ніж самих окупантів на передовій. Принаймні про це свідчать ефіри токшоу, які ті самі псевдожурналісти ведуть, передає 24 канал.

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Скабєєва заледве з себе витиснула кілька слів

У своїй токсичній передачі "60 хвилин" пропагандистка ольга скабєєва мала включення з окупованих територій. Спікеру вона поставила кілька запитань. Але зробила це таким тоном, в якому добре вловлюється її пригніченість та розпач.

Чи є якісь успіхи на фронті? Чи є якісь кілометри, які відвоювали? Можливо, населені пункти, які повернули. Є чому тішитися вже зараз?,

– запитувала вона.

Скабєєва змирилася з відсутністю перемог росії на фронті: відео

У відповідь почула чітку фразу, що "радіти поки рано". А це означає, що пропагандисти реально змінили свій градус. Якщо раніше максимально гучно кричали про здобутки та незламність "другої армії світу", то зараз вкрай обережні з заявами щодо війни.

Скабєєву плавить ось уже не перший раз

Мусимо пригадати черговий перл, який нещодавно видала скабєєва. Головна пропагандистка кремля чомусь вирішила, що росіянам "потрібна правда". Закотили очі на цьому місці і пішли далі.

Як з'ясувалося, на дуже скромну думку скабєєвої, зброя американців – "нормальна". Ба більше, НАТО – сильний. Але і це ще не все. Агресивна підставка під мікрофон зробила чергове зізнання. Як би пропагандистці зле не було, але HIMARS дійсно загрожують окупантам, вважає вона.

Але і це ще не все. Палає також в інших пропагандистів. Вони заявляють, що росія повинна або припинити війну, або бодай "заморозити" її. Мовляв, це позитивно вплине на перебіг подій на фронті.

На думку посіпак кремля, знадобиться кілька років, щоб навести лад у війську, відновитися та бути готовими до нового бою. За той час, переконані у росії, Європа та весь цивілізований світ просто стомляться від України та відвернуться від неї.

А тим часом росія намагатиметься відновити міжнародні зв'язки. Обіцятиме Європі та світу золоті гори, щоб досягнути свого. Шкода лише, що пропагандисти не збагнули одного: країна-агресорка тепер твердо за бортом. І їй ніхто ніде не радий.

Варте уваги – скабєєва вразила зізнанням під час ефіру: дивіться відео