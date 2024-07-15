"Усреднение тарифов для различных классов потребления является несправедливым, это обман промышленных инвесторов, – отметил заместитель председателя Комитета Дмитрий Кисилевский. – Потребители 1 класса получают электроэнергию высшего напряжения, что обеспечивает меньшие потери при ее распределении. Для этого они построили и обслуживают собственные подстанции. Их тариф на распределение меньше, чем тариф потребителей 2 класса, которые получат ток низкого напряжения, соответственно с большими потерями, и которые не строили собственной инфраструктуры. Поэтому уравнивание этих тарифов является попыткой отмены политическим решением законов физики, и является обманом инвесторов, которые вложили средства в построение энергетической инфраструктуры".

Ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призвало Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не объединять тарифы на распределение электрической энергии 1 и 2 классов потребителей, поскольку дополнительные расходы отрасли составят более 3 миллиардов гривен в год. В обращении в адрес главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка отмечается, что унификация тарифов на услуги по распределению электрической энергии противоречит практике тарифообразования на услуги распределения электроэнергии в Евросоюзе, а также повлечет значительные негативные последствия для конкурентоспособности горно-металлургического комплекса Украины, снизит налоговые отчисления в бюджет и объемы валютной выручки.

Как сообщалось, если тарифы на распределение электрической энергии для 1-го и 2-го класса напряжения в Украине будут приведены к одному уровню, украинский бизнес получит убытки в размере 5-6 миллиардов гривен.