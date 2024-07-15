"Усереднення тарифів для різних класів споживання є несправедливим, це обман промислових інвесторів, – відзначив заступник голови Комітету Дмитро Кисилевський. – Споживачі 1 класу отримують електроенергію вищої напруги, що забезпечує менші втрати при її розподілі. Для цього вони збудували і обслуговують власні підстанції. Їх тариф на розподіл менший, ніж тариф споживачів 2 класу, які отримають струм нижчої напруги, відповідно з більшими втратами, і які не будували власної інфраструктури. Тож урівняння цих тарифів є спробою скасування політичним рішенням законів фізики, і є обманом інвесторів, які вклали кошти в побудову енергетичної інфраструктури".

Раніше Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликало Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не об'єднувати тарифи на розподіл електричної енергії 1 і 2 класів споживачів, оскільки додаткові витрати галузі складатимуть понад 3 мільярди гривень на рік. У зверненні на адресу голови НКРЕКП Валерія Тарасюка зазначається, що уніфікація тарифів на послуги з розподілу електричної енергії суперечить практиці тарифоутворення на послуги розподілу електроенергії в Євросоюзі, а також спричинить значні негативні наслідки для конкурентоспроможності гірничо-металургійного комплексу України, знизить податкові відрахування до бюджету та обсяги валютного виторгу.

Як повідомлялося, якщо тарифи на розподіл електричної енергії для 1-го та 2-го класу напруги в Україні будуть приведені до одного рівня, український бізнес отримає збитки у розмірі 5-6 мільярдів гривень.