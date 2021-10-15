Видео инцидента в маршрутке №69, впоследствии появилось в социальных сетях. Судя по ролику, водитель находился не в уравновешенном эмоциональном состоянии.
Читайте также Маршрутчик "поработил" полицейского в Харькове: обругал и закрыл в салоне
Я тебе говорю: оплачивай проезд. Льготы отменены. И мне на***ть, что ты говоришь, г***дон, конченый. Ты у меня всю жизнь будешь смотреть только вперед,
– ругался водитель.
Впоследствии он обратился к угрозам, что сойдет с маршрута, если льготник не выйдет из автобуса. На этом водитель не остановился и начал выгонять всех пассажиров.
В Запорожье водитель маршрутки обругал льготника: смотрите видео 18+
Инциденты в общественном транспорте: что известно
- В Харькове водитель трамвая остановился, чтобы выйти на перекур. Он стоял и разговаривал с товарищем, пока пассажиры ждали продолжения движения.
- В одесском трамвае подрались дедушки. Они таким образом решали, кому достанется место для людей с инвалидностью – их разняли.
- В Одессе 12 апреля водитель маршрутки подрался с пассажиром. Стычка происходила на дороге. Причиной конфликта была плата за проезд.