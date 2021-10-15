Видео инцидента в маршрутке №69, впоследствии появилось в социальных сетях. Судя по ролику, водитель находился не в уравновешенном эмоциональном состоянии.

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Я тебе говорю: оплачивай проезд. Льготы отменены. И мне на***ть, что ты говоришь, г***дон, конченый. Ты у меня всю жизнь будешь смотреть только вперед,

– ругался водитель.

Впоследствии он обратился к угрозам, что сойдет с маршрута, если льготник не выйдет из автобуса. На этом водитель не остановился и начал выгонять всех пассажиров.

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