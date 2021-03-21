В Гане, что на Западе Африки, правоохранители задержали трех сотрудников Службы здравоохранения. Полицейские подозревают их в похищении вакцины CoviShield.

Речь идет о 36 ампулах вакцины Оксфордского университета, компании AstraZeneca, что предназначена для защиты от COVID-19.

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Детали инцидента

Ситуация произошел в области Большая Аккра. Полиция задержала:

сотрудника санитарно-эпидемиологического надзора Стивена Дзисену,

специалиста по охране труда и технике безопасности Космоса Аллотея,

лаборанта Джозефа Найта Гейсси.

Они, вероятно, похитили вакцину, чтобы делать прививки за деньги. По информации правоохранителей, цена одной прививки составляла примерно 35 долларов. Полиция уже задержала фигурантов дела.

Что известно о CoviShield? Это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Институте сыворотки крови. CoviShield поставляют в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшелы. Эту вакцину для использования уже одобрила Канада и заказала у Индии 2 миллиона доз.

Заметим, что украинцев также вакцинируют препаратом CoviShield. В Министерстве здравоохранения сообщили, что до конца марта в Украину прибудет поставка еще 1,5 миллионов доз этой вакцины.