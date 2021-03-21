Похитили вакцину, чтобы подзаработать: на Западе Африки полиция задержала чиновников
В Гане, что на Западе Африки, правоохранители задержали трех сотрудников Службы здравоохранения. Полицейские подозревают их в похищении вакцины CoviShield.
Источник:"Синьхуа"
Речь идет о 36 ампулах вакцины Оксфордского университета, компании AstraZeneca, что предназначена для защиты от COVID-19.
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Детали инцидента
Ситуация произошел в области Большая Аккра. Полиция задержала:
- сотрудника санитарно-эпидемиологического надзора Стивена Дзисену,
- специалиста по охране труда и технике безопасности Космоса Аллотея,
- лаборанта Джозефа Найта Гейсси.
Они, вероятно, похитили вакцину, чтобы делать прививки за деньги. По информации правоохранителей, цена одной прививки составляла примерно 35 долларов. Полиция уже задержала фигурантов дела.
Что известно о CoviShield?Это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Институте сыворотки крови. CoviShield поставляют в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшелы. Эту вакцину для использования уже одобрила Канада и заказала у Индии 2 миллиона доз.
Заметим, что украинцев также вакцинируют препаратом CoviShield. В Министерстве здравоохранения сообщили, что до конца марта в Украину прибудет поставка еще 1,5 миллионов доз этой вакцины.
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